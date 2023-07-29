بجاية.. تواصل عملية معاينة الأضرار وإحصاء المتضررين من الحرائق

تواصل السلطات المحلية لولاية بجاية، عمليات معاينة الأضرار وإحصاء المتضررين من الحرائق التي شهدتها الولاية مؤخرا، قصد المضي في إجراءات تعويضها.

وأوضحت ولاية بجاية عبر صفحتها على فايسبوك، أن لجنة مختصة قامت بخرجات ميدانية ببلدية بني كسيلة. قصد معاينة وإحصاء وتقييم الخسائر التي ألحقتها هذه الحرائق بممتلكات المواطنين والثروة الحيوانية والنباتية والمصادقة عليها واتخاذ التدابير اللازمة بشأنها.

وكانت وزارة الدفاع الوطني قد أعلنت في وقت سابق عن استشهاد 10 عسكريين، تابعين لمفرزة الجيش الوطني الشعبي المتواجدة بمنطقة بني كسيلة. إضافة إلى إصابة 25 عسكريا بإصابات متفاوتة الخطورة. أين تم إجلائهم مباشرة نحو المؤسسات الإستشفائية القريبة.