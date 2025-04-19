بجاية.. توقيف 33 مناصرا عقب لقاء أولمبيك أقبو ومولودية الجزائر

تمكنت عناصر الشرطة بأمن ولاية بجاية، من توقيف 33 شخصا في مقتبل العمر تتراوح أعمارهم بين 16 و 41 سنة من بينهم (02) قاصرين لأجل قضية التجمهر المسلح و الإخلال بالنظام العام.

تفاصيل القضية جرت وقائعها قبل اللقاء الكروي الذي جمع بين فريقي أولمبيك أقبو المحلي ونظيره مولودية العاصمة. في إطار البطولة الوطنية المحترفة القسم الأولى لكرة القدم بملعب الوحدة المغاربية ببجاية. أين أحدث مناصري مولودية الجزائر أعمال شغب خلال إقتحامهم للملعب بالقوة. ودخولهم عبر منافذ مختلفة وغير قانونية تسببوا في إحداث أضرار مادية في المدخل الرئيسي. المخصص للزوار وكذا الأبواب الفاصلة في مدرجات المنشأة الرياضية كما تسببوا في إسقاط جدار إسمنتي بمحاذاة الملعب.

أحداث الشغب تسببت في تخريب الممتلكات العامة و الخاصة والإخلال بالنظام العام والسكينة العمومية. خلال عملية تدخل قوات الأمن قام بعض الأنصار المشاغبين برشقهم بالحجارة مما تسبب في إصابة البعض من رجال الشرطة بإصابات متفاوتة.

فرقة مكافحة الجريمة الكبرى التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. أنجزت ملفات جزائية ضد المشتبه فيهم لأجل قضية التجمهر المسلح. الذي من شأنه الإخلال بالهدوء العمومي و التعدي بالعنف على رجال القوة العمومية، رفض الإمتثال لتعليمات وإشارات رجال القوة العمومية. أثناء تأدية المهام بالرغم من إعذارهم رشق وسائل التدخل و وسائل المصالح المكلفة بالأمن. بمناسبة تظاهرة رياضية و التخريب العمدي لملك الغير.

تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم عقوبات متفاوتة. تتراوح بين عقوبة العامين حبس نافذ 18 شهر حبس نافذة و عام حبس نافذ وغرامات مالية تتراوح بين 200000 دج و 100000 دج.

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