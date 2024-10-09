بجاية.. توقيف 7 ملثمين ينتمون لعصابة أحياء وحجز أسلحة بيضاء محظورة

تمكنت عناصر الأمن لولاية بجاية من الإطاحة بعصابة تتكون من 7 أشخاص زرعوا الرعب وسط السكان.

وجاءت العملية بعد تلقي مصالح الشرطة نداءً مفاده وقوع شجار عنيف بالأسلحة البيضاء على مستوى حي 200 مسكن، في إحدادن ببجاية. من طرف مجموعات من الشباب. وقيام بعض منهم بالتهجم بالمفرقعات ذات عدة طلقات (البوق) على إحدى الشقق بالحي نفسه وهم ملثمون، وتنقلت عناصر الشرطة مباشرة إلى عين المكان وتم توقيف المشتبه فيه المكنى “العنابي”.

وتم توقيف مركبة من نوع “أودي” مشبوهة، كانت مركونة بالحي وتوقيف سائقها ومرافقه. وبعد تفتيشها ضبط بصندوقها الخلفي على أسلحة بيضاء تتمثل في شاقورتين وسكين من الحجم الكبير استعملا في الشجار. وأفضى التحقيق إلى أن هذا الشجار هو امتداد للشجار الذي وقع منذ أسبوعين بالحي نفسه. وتم توقيف آنذاك 5 أشخاص وتقديمهم أمام العدالة.

كما بيّن التحقيق تورط 4 أشخاص آخرين، معروفين لدى مصالح الشرطة من ذوي السوابق القضائية وهم في حالة فرار. وقد تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم لأجل قضية تكوين عصابة أحياء، حمل أسلحة بيضاء محظورة دون مبرر شرعي، مع العود.

وتم تقديم الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة. وبعد جلسة المثول الفوري صدر ضدهم أمر إيداع. في حين بقي المشتبه فيهم الأربعة الآخرون محل البحث في حالة فرار.