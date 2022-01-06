بجاية: حجز أكثر من 4 آلاف قارورة من روح الملح في مصنع غير شرعي
تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث التابعة لأمن ولاية بجاية من حجز كمية معتبرة من المادة الخطيرة “روح الملح “تقدر بـ 4104 قارورة.
وفي هذا السياق، جاءت تفاصيل العملية بناء على معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها وجود مصنع لإنتاج مادة خطيرة ” روح الملح ” بدون رخصة بقرية إحدادن اوفلا بجاية.
وعلى اثرها تنقلت مصالح الشرطة وبالتنسيق مع أعوان قمع الغش التابعين لمديرية التجارة إلى عين المكان أين تم التأكد من صحة الخبر.
كما أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من هذه المادة الخطيرة والمقدرة بـ 4101 قارورة، في حين انجز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى الحهات المختصة لإستكال الإجراءات.
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بجاية: حجز 17 قنطار من الدجاج الفاسد
حجزت فرقة الدرك الوطني لواد غير، في ولاية بجاية، 17 قنطارا من الدجاج الفاسد، غير الصالح للاستهلاك البشري.
وقد تنقلت مصالح قمع الغش لمديرية التجارة و ترقية الصادرات لولاية بجاية رفقة طبيب بيطري. لمعاينة الكمية المحجوزة من طرف فرقة الدرك الوطني لواد غير. والمتمثلة في 17 قنطار من الدجاج المذبوح مجهول الهوية والمصدر.
وحسب ذات المصدر، فقد تبين ان هذا الدجاج غير صالح للاستهلاك البشري، وعليه تمت عملية الإتلاف لهذه للكمية المحجوزة.
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على إثر هذه المعلومة وبعد تنشيط عنصر الإستعلامات تم تحديد مكان المستودعات بالضبط والخاصة بشخص يبلغ من العمر 52 سنة. بالإضافة إلى ذلك، أخوه البالغ من العمر 46 سنة ينحدران من ولاية بجاية. وبعد إتخاذ جميع الإجراءات القانونية تم مداهمتهم.
كما أسفرت العملية على حجز 8502 وحدة من المشروبات الكحولية محلية وأجنبية الصنع من مختلف الأنواع والأحجام. على إثرها تم توقيفهما وإقتيادهما إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق. وتم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع تسليم المحجوزات إلى أملاك الدولة.