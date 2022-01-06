بجاية: حجز أكثر من 4 آلاف قارورة من روح الملح في مصنع غير شرعي

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري الثالث التابعة لأمن ولاية بجاية من حجز كمية معتبرة من المادة الخطيرة “روح الملح “تقدر بـ 4104 قارورة.

وفي هذا السياق، جاءت تفاصيل العملية بناء على معلومات واردة إلى مصالح الشرطة مفادها وجود مصنع لإنتاج مادة خطيرة ” روح الملح ” بدون رخصة بقرية إحدادن اوفلا بجاية.

وعلى اثرها تنقلت مصالح الشرطة وبالتنسيق مع أعوان قمع الغش التابعين لمديرية التجارة إلى عين المكان أين تم التأكد من صحة الخبر.

كما أسفرت العملية عن حجز كمية معتبرة من هذه المادة الخطيرة والمقدرة بـ 4101 قارورة، في حين انجز ملف جزائي ضد المخالف وإرساله إلى الحهات المختصة لإستكال الإجراءات.

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