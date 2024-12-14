بجاية: حجز أكثر من 9 قناطير لحوم بيضاء فاسدة بأقبو

تمكنت عناصر الشرطة التابعة لأمن دائرة أقبو ببجاية، من حجز كمية معتبرة من اللحوم البيضاء الفاسدة الموجهة للاستهلاك البشري تقدر بأكثر من 09 قناطير.

تفاصيل العملية جاءت بعد قيام عناصر الشرطة بوضع نقطة تفتيش ومراقبة على مستوى شارع أول نوفمبر بمحاذاة السوق اليومي للخضر والفواكه. أين تم توقيف شاحنة من نوع كيا مزودة بغرفة تبريد يقودها شخص يبلغ من العمر 33 سنة.

وبعد إخضاع الشاحنة للمراقبة والتفتيش تم ضبط بداخلها مواد بناء تتمثل في أكياس من الإسمنت وصناديق من البلاط. بالإضافة إلى صناديق معبأة بالدجاج المذبوح، أطراف وأحشاء دجاج مجهولة المصدر. بوزن إجمالي يقدر بـ 916.75 كلغ، وبعد إجراء المعاينة للمنتوج من قبل الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية أقبو. تبين أنه غير صالح للاستهلاك البشري كونها مجهولة المصدر وانعدام الوسم التجاري، مع عدم احترام شروط النظافة والصحة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور