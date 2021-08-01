بجاية: صاحب مؤسسة الصومام يتبرع بـ 40 مليار لتمويل 22 مولد أوكسيجين

– تبرع صاحب مؤسسة الصومام للألبان الحاج اوناس حميطوش بأربعين مليار سنتيم لتمويل 22 محطة إنتاج الأوكسيجين يتم توزيعها على 13 ولاية تعاني مستشفياتها نقصا فادحا في مادة الأوكسيجين الطبي لإنقاذ مرضى الكوفيد المتواجدين بهذه المستشفيات.

وقد صنعت الإلتفاتة الخيرية والإنسانية لرجل الأعمال الحاج الوناس حميطوش حدثا كبيرا على مختلف وسائل التواصل الإجتماعي حيث ثمن الجزائريون هذه الخطوة الإنسانية والتضامنية في عز الأزمة الصحية

:كما تعلم المؤسسة ان عملية توزيع22 مولد أوكسجين لصالح المؤسسات الإستشفائية العامة للولايات التالية

عين تموشنت، تيبازة، الجزائر العاصمة، تيزي وزو، البويرة، بجاية، سطيف، سكيكدة، ام البواقي، المغير، الجلفة، بشار.