بجاية.. قتيل و5 جرحى في حادثين منفصلين بـ تقريت و إغيل أوعزوق

لقي شخص يبلغ من العمر 19 سنة مصرعه، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة بالقطار. بطريق السكة الحديدية، مقطع منطقة تقريت، بإقليم بلدية سوق أوفلا دائرة الشميني.

فور الحادث تدخّل أعوان الحماية المدنية لنقل الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سيدي عيش.

كما تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل حادث اصطدام بين شاحتين، في المكان المسمى الطريق الوطني رقم 12، ضواحي إغيل أوعزوق، بلدية ودائرة بجاية.

الحادث خلّف إصابة 5 أشخاص بجروح تم إسعافهم و نقلهم إلى مستشفى خليل عمران ببجاية.