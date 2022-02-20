بجاية.. نفوق دجاج مستودع بلاستيكي شب به حريق بأميزور

تسبب حريق شب بإحدى المستودع لتربية للدواجن، بضواحي منطقة الحامة ببلدية أميزور في ولاية بجاية في نفوق الدجاج الذي كان بالمستودع.

الحريق الذي نشب بالمستودع لم تحدد بعد أسبابه مخلفا خسائر مادية معتبرة.

وذلك بعد أن أتت النيران على كامل المستودع والمعدات التي تستعمل في تربية الدواجن.

في إنتظار تحديد أسباب هذا الحريق. علما أن المستودع تابع لأحد الخواص..

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تمكن أفراد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية من حجز 15 قنطارا من اللّحوم البيضاء “دجاج” غير صالحة للإستهلاك البشري ببلدية واد غير.

كما تعود وقائع القضية، إثر قيام أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بوادي غير، بدورية عبر الإقليم. أين تم توقيف بوسط بلدية وادي غير شاحنة ثلاجة نوع كيا، يقودها شخص يبلغ من العمر 31 سنة،

وبعد تفتيش المركبة، تم العثور على متنها على 15 قنطار دجاج مذبوح غير منزوع الأحشاء غير صالحة للإستهلاك.

وبعد التنسيق مع أعوان قمع الغش لمديرية التجارة وطبيب بيطري تابع للمصالح الفلاحية للولاية، ليتبين بأن الدجاج فاسد وغير قابل للإستهلاك.

كما تم إنجاز ملف في القضية وإرساله إلى الجهات القضائية المختصة مع إتلاف السلع المحجوزة.

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تمكن أفراد وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني من توقيف شخصين قاما بإختطاف قاصر .وتحويلها بإستعمال العنف على متن سيارة ببلدية بجاية.

تعود وقائع القضية، أثناء تلقي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بجاية، مكالمة من طرف أحد المواطنات.

والتي تفيد تعرض قاصر للإختطاف ويتعلق الأمر بطفلة تبلغ من العمر17 سنة.

أين تنحدر من ولاية بجاية. وذلك من طرف شخصين اثنين كانا على متن سيارة نوع لوقان داسيا، بقرية قورايا بلدية بجاية.

على الفور تم تفعيل مخطط السدود الموجهة من طرف وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببجاية.

وذلك بوضع سدود عبر كامل الطرق والمفترقات المؤدية من وإلى بلدية بجاية .وهذا بإستعمال الثنائيات السينوتقينة.

أين أسفرت العملية على توقيف الفاعلين بقرية قورايا بلدية بجاية في ظرف وجيز.

ويتعلق الأمر بشخصين يبلغان من العمر 22 و25 سنة على التوالي كما تم تحرير الفتاة. وإقتياد هذان الشخصان إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

كما انجز ملف في القضية، وسيتم تقديم الفاعلين أمام السلطات القضائية المختصة.