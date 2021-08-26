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بجاية: وفاة أكبر معمرة “نا خيرة” بـ109 سنوات في صدوق

بقلم رابح.ص
بجاية: وفاة أكبر معمرة “نا خيرة” بـ109 سنوات في صدوق
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إنتقلت الى جوار ربها اليوم الخميس صباحا المعمرة “نا خيرة أملعز” بمسقط رأسها ببلدية صدوق بولاية بجاية.  “نا خيرة” رحمة الله عليها تعد أكبر معمرة بالجزائر عاشت قرن و تسعة سنوات.

وشغلت في زمنها كقابلة معروفة كما أنها تقوم بغسل الجنائز. تاركة وراءها إرثا عائليا كبيرا من أولاد و أحفاد يعدون بالعشرات.  و قد لقيت طوال عمر عجزها إستحسانا كبيرا بإعتبارها رمز للبركة و من الزمن الجميل.

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