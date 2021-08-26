بجاية: وفاة أكبر معمرة “نا خيرة” بـ109 سنوات في صدوق

إنتقلت الى جوار ربها اليوم الخميس صباحا المعمرة “نا خيرة أملعز” بمسقط رأسها ببلدية صدوق بولاية بجاية. “نا خيرة” رحمة الله عليها تعد أكبر معمرة بالجزائر عاشت قرن و تسعة سنوات.

وشغلت في زمنها كقابلة معروفة كما أنها تقوم بغسل الجنائز. تاركة وراءها إرثا عائليا كبيرا من أولاد و أحفاد يعدون بالعشرات. و قد لقيت طوال عمر عجزها إستحسانا كبيرا بإعتبارها رمز للبركة و من الزمن الجميل.

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