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أخبار الجزائر

بجاية: وفاة طالب جزائري في ظروف غامضة بكندا

بقلم رابح. ص
بجاية: وفاة طالب جزائري في ظروف غامضة بكندا
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توفي صبيحة اليوم الجمعة بكندا الطالب “ماسينييا أنجوح” عن عمر ناهز 26  سنة و الذي ينحدر من بلدية درقينة في ولاية بجاية. المرحوم كان قد سافر الى كندا لإستكمال دراسته في مجال تخصصه بجامعة مونتيريال الكندية.

و لحد الأن لا تتوفر لدينا معلومات دقيقة عن سبب وفاة هذا الطالب ما إذا كان ناجم عن حادث او وفاة طبيعية. هذ و شرع أقرباء الطالب المرحوم في إجراءات إعداد سفرية نقل جثمان الفقيد لدفنه بنسقط رأسه بقرية ثدرقونت بولاية بجاية.

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=997225
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