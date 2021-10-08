بجاية: وفاة طالب جزائري في ظروف غامضة بكندا

توفي صبيحة اليوم الجمعة بكندا الطالب “ماسينييا أنجوح” عن عمر ناهز 26 سنة و الذي ينحدر من بلدية درقينة في ولاية بجاية. المرحوم كان قد سافر الى كندا لإستكمال دراسته في مجال تخصصه بجامعة مونتيريال الكندية.

و لحد الأن لا تتوفر لدينا معلومات دقيقة عن سبب وفاة هذا الطالب ما إذا كان ناجم عن حادث او وفاة طبيعية. هذ و شرع أقرباء الطالب المرحوم في إجراءات إعداد سفرية نقل جثمان الفقيد لدفنه بنسقط رأسه بقرية ثدرقونت بولاية بجاية.