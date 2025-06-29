بجاية: 10 سنوات سجنا نافذا لمروّج “الكيف” و أقراص “بريغابالين” بخراطة

تمكنت عناصر الشرطة التابعة للفرقة المتنقلة للشرطة القضائية خراطة ولاية بجاية. من الإطاحة بشخص يبلغ 28 سنة يمتهن بيع وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

تفاصيل العملية جاءت على إثر تنصيب نقطة مراقبة وتفتيش فجائية على مستوى الطريق الوطني رقم 09 بالضبط عند مدخل أنفاق خراطة. أين تم توقيف مركبة من نوع “بيجو 406” تحمل ترقيم ولاية من شرق الوطن. وبعد إخضاعها للمراقبة الأمنية والإدارية لفت انتباه عناصر الشرطة أن السائق تبدو عليه علامات الارتباك والخوف الشديد ليتم إخضاعه لعملية التلمس الجسدي. أين ضُبط بحوزته على كمية من المخدرات على شكل قطع صغيرة مقطعة ومهيأة للبيع (كيف معالج). بالإضافة كذلك إلى كمية من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين مهيأة للبيع.

تم إنجاز ملف جزائي ضد المشتبه فيه وتم تقديمه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة خراطة المختص إقليميا. عن قضية حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية لغرض البيع بطريقة غير مشروعة. وبعد جلسة المثول الفوري صُدر عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً مع غرامة مالية قدرها 3000000 دج، مع أمر إيداع في الجلسة.

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