بجاية: شركة الصومام للألبان تتبرع بـ10 محطات توليد الاوكسجين لمستسفيات الوطن

قرر صاحب شركة الصومام لصناعة و تحويل الألبان “الوناس حميطوش” التبرع بي 10 محطات توليد الاوكسجين بعد إقتنائها بحوالي 17 مليار سنتيم و توزيعها على مستشفيات الوطن.

يأتي هذا في إطار مساهمة هذه المتعامل على غرار مؤسسات إقتصادية أخرى تابعة للقطاع الخاص في التكفل بإحتياجات المستشفيات لاسيما في هذه الأزمة الصحية التي تضرب الجزائر جراء إنتشار جائحة كورونا الموجة الجديدة. و كان عدد من المتعاملين الإقتصاديين بأقبو قد بادروا الى التبرع بمحطة إنتاج الأوكسيجين التي دخلت حيز الإستغلال و تخفيف ندرة مادة الأوكسيجين الطبي بمستشفى أقبو ببجاية