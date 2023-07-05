بحاش يهدي الجزائر ذهبية جديدة في الألعاب العربية

حصد العداء الجزائري عبد الرفيق بحاش، اليوم الأربعاء، الميدالية الذهبية، في سباق 400 متر، لذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن الألعاب العربية الجارية بالجزائر.

وتمكن العداء بحاش، من تصدر سباق 400 متر، الذي جرى بمركب “مبلود هدفي” بوهران، بتوقيت قدره 55 ثانية، 67 جزء من المئة.

كما عاد المركز الثاني في هذا السباق، للجزائري الآخر تايجية فخر الدين (65ثا، 41ج)، متبوعا بالمغربي بن عدو حسان، في المركز الثالث (65ثا، 97ج).

وتعد الميدالية الذهبية التي نالها عبد الرفيق بحاش، هي الرابعة لعناصر المنتخب الوطني لذوي الهمم، والسابعة للجزائر في هذه الألعاب العربية.