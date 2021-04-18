بحضور فوبيا اسحاق و”باراكودا”.. نقاش ساخن حول “السبونسور” في حصة “zapping رمضان”

يواصل برنامج “zapping رمضان”، الذي يبث على قناة النهار سهرة كل يوم مناقشته للمواضيع الفنية مع عدة ضيوف معروفين على الساحة الوطنية.

وتم التطرق في برنامج اليوم الذي يقدمه كل من بلال قرباج وهدى جمعي، بالإضافة الى الصحفية سامية مازوني ظاهرة “السبونسور”.

والذي يلجئ اليه المنتجين وبعض الفنانين في وسائل التواصل الإجتماعي لكسب أكبر عدد من المشاهدات.

وبالإضافة الى “الشيخ المحروسة”، نزل ضيف على الحصة كل من “بلال براكودا”، ومغني الراب المعروف ” isaac phobia”.

والممثلة الصاعدة رميساء غزالي، في حصة جاءت تزامنا مع وفاة الفنانة نعيمة عبابسة.

أين قدم الجميع تعازيه لعائلة “عبابسة”، أين استقبلت مكالمات هاتفية للتعزية من طرف “الشابة الزهوانية” و الفنانة ريم حقيقي.

وحملت الحصة أيضا “نقاش ساخن” بين ضيوف الحصة، حول ظاهرة “التوندونس” والبرامج التتي تتصدر المشهد الفني في هذا الشهر الفضيل.

هذا وتسعى قناة النهار دائما لتقديم أفضل البرامج لمشاهديها في هذا الشهر الفضيل ، في مختلف الطبوع، سواء في البرامج او المسلسلات التي تعرضها القناة رقم واحد في الجزائر.