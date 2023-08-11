إعــــلانات
الرياضة

بحضور ممثل الشركة الألمانية.. السياربي ترسّم تعاقها مع “PUMA”

بقلم محمد.ل
بحضور ممثل الشركة الألمانية.. السياربي ترسّم تعاقها مع “PUMA”
  • 29
  • 0

أعلنت إدارة شباب بلوزداد اليوم الجمعة، عن تعاقدها رسميا مع الشركة الألمانية “PUMA” للألبسة والعتاد الرياضي.

وفي منشور أطلقته على صفحتها عبر “فيسبوك” أكدت إدارة الشباب، أنه في إطار استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد وبعد اجتماع مجلس الإدارة لمراجعة بنود عقد الممول الجديد، تم ترسيم الاتفاق.

كما أشارت الإدارة البلوزدادية، أنها وقعت عقدا لمدة موسمين بشكل نهائي مع علامة “PUMA” للألسبة والعتاد الرياضي بحضور ممثل الشركة الألمانية.

Peut être une image de 2 personnes et texte

Peut être une image de football, football et texte

Peut être une image de football, football et texte

Peut être une image de 2 personnes, personnes jouant au football, personnes jouant au foot et texte qui dit ’MADAR ADAR MADAR’

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/VSzmL
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر