بحضور ممثل الشركة الألمانية.. السياربي ترسّم تعاقها مع “PUMA”

أعلنت إدارة شباب بلوزداد اليوم الجمعة، عن تعاقدها رسميا مع الشركة الألمانية “PUMA” للألبسة والعتاد الرياضي.

وفي منشور أطلقته على صفحتها عبر “فيسبوك” أكدت إدارة الشباب، أنه في إطار استعدادات الفريق لانطلاق الموسم الكروي الجديد وبعد اجتماع مجلس الإدارة لمراجعة بنود عقد الممول الجديد، تم ترسيم الاتفاق.

كما أشارت الإدارة البلوزدادية، أنها وقعت عقدا لمدة موسمين بشكل نهائي مع علامة “PUMA” للألسبة والعتاد الرياضي بحضور ممثل الشركة الألمانية.