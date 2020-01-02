بختاوي: العصابة أفشلت المشروع الأمريكي لزراعة الزيتون

كشف رئيس الجمعية الوطنية لزراعة الزيتون، سعيد بختاوي، اليوم الخميس، أن الجزائر بإمكانها تصدير أزيد من 2000 مليار دولار من بينها نحو 200 مليار دولار في سوق الزيتون.

وذكر بختاوي ضيف برنامج “ضيف الصباح” للقناة الاذاعية الاولى، أن الدراسة أنجزتها الخبيرة الأمريكية نيكوا ماس مع جامعات أمريكية، ولكن للاسف لم تنطلق بعد.

وأوضح ذات المتحدث، أن العصابة هي من أفشلت المشروع الأمريكي، الذي كان سعود على الجزائر بفوائد تقدر بقيمة 100 مليار دولار.

وأشار بختاوي إلى أن الجزائر تعرضت فيما سبق لجوسسة في المجال الاقتصادي والزراعي، جعلها تفشل في كثير من مشاريعها، من بينها المشروع الأمريكي الخاص بزراعة مليون هكتار بالزيتون بالجزائر.

وقال في هذا الشأن، أن العصابة تسبب في فشل هذا المشروع الذي كان سيدر على الجزائر سنويا فوائد تتجاوز 100 مليار دولار.

وتحصي الجزائر حاليا أكثر من 68 مليون شجرة، لكنها لا تنتج أكثر من 15 بالمائة من قدراتها بسبب غياب التقنية، ووجود بعض الأشجار بمرتفعات ما يعرضه للجليد بحسب ما أوضح المتحدث.