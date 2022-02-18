بختي: “لسنا متخوفين من تأثر أرضية ملعب 5 جويلية”

أكّد محمد بختي مدير مركب 5 جويلية الأولمبي جاهزية أرضية الميدان لإحتضان مباريات الأندية الجزائرية في المنافسات الإفريقية.

وقال بختي في حديثه اليوم للإذاعة الوطنية “لسنا متخوفين من تأثر ملعب 5 جويلية الأولمبي. أؤكد أن الملعب جاهز لاستقبال المباريات الثلاث لكل من وفاق سطيف وشباب بلوزداد و شبيبة الساورة“. إلى جانب ذلك. أضاف بختي “أتمنى للفرق الفوز بالنقاط الثلاث وإسعاد الجماهير الجزائرية”.

وختم بختي عن الجمهور “عدم تواجد الجمهور ليس من صلاحياتي للحديث عنها، و أتمنى من اعماق قلبي الفوز لا غير”.

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تعرف على الملاعب التي ستحتضن كأس افريقيا للمحليين

تم الكشف اليوم الجمعة عن هوية الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس افريقيا للمحلّيين بالجزائر عبر الإذاعة الوطنية.

ويتعلّق الأمر بـ 5 ملاعب، وهي ملعب 5 جويلية الأولمبي، ملعب 19 ماي 1956 عنابة وملعب الشهيد محمد حملاوي قسنطينة. إلى جانب ملعب وهران الأولمبي الجديد وملعب الشهيد مصطفى تشاكر بالبليدة.

في انتظار التسريع في وتيرة الإنجاز والرسكلة بالنسبة للملاعب التي ليست جاهزة بعد لاحتضان العرس الإفريقي المقبل.

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