بخصوص قرارهما من الكيان.. حماس ترحب بموقف تركيا وهندوراس 

رحبت حركة المقاومة الإسلامية، اليوم السبت، بقرار تركيا بسحب سفيرها من الكيان الصهيوني على اثر استمرار عدوانه على قطاع غزة.

ودعت الحركة في بيان لها، تركيا وكافة الدول العربية والإسلامية إلى مزيد من الإجراءات والخطوات الرادعة للاحتلال الصهيوني والضاغطة على الرئيس بايدن وإدارته الراعية للاحتلال ولعدوانه الوحشي على الأطفال والنساء.

والعمل على تسهيل خروج الجرحى وإدخال المساعدات الإغاثية والطبية لأهلنا المحاصرين في قطاع غزة.

كما رحبت ذات الحركة في بيان اخر، بموقف دولة هندوراس التي استدعت سفيرها لدى الكيان الصهيوني.

واعتبرت القرار خطوة في الاتجاه الصحيح، كما دعت حكومة هندوراس إلى القطع الكامل لعلاقاتها مع هذا الكيان الذي لا يقيم حدودا لأية قوانين أو مواثيق دولية.