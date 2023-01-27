بخطوة بسيطة.. فَعل خدمة التعبئة الاحتياطية عند نفاذ الأنترنت

كشفت اتصالات الجزائر، عن توفيرها لخدمة التعبئة الإحتياطية، عند نفاذ الأنترنت وعدم إمكانية إعادة التعبئة.

وجاء في بيان لاتصالات الجزائر: “من منا لم يحدث له هذا.. تنفذ منك الأنترنت في وقت لا تجد مكانا للقيام بالتعبئة المباشرة”.

مضيفة: “يوجد الحل، ما عليكم إلا الاتصال على 1500 ومتابعة التعليمات لإعادة تفعيل الأنترنت من خلال خدمة التعبئة الاحتياطية”.

كما تستطيعون تفعيل التعبئة الاحتياطية أيضا من خلال تطبيق اتصالات الجزائر الجديد My Idoom أو عبر فضاء الزبون.