بخليلي” لو أصبحت رئيسا سألغي هذه الوزارات وأستبدلها بمجالس ودواوين”

قال الراغب في الترشح للرئاسيات، سليمان بخليلي، إنه لو أصبح رئيسا للجمهورية، سيقوم بإلغاء عديد الوزارات واستبدالها بمجالس ودواوين.

وأوضح بخليلي اليوم السبت ” يجب التخلص من هياكل وزراية ضخمة لا يحتاجها الوطن وادخال وزارات اخرى مع بعضها”.

وأضاف “نحن ضد ربط الشباب بالرياضة، المنطق ان نربط الشباب بالتكوين والعمل ، والرياضة بالاتحادات”.

وأشار أن وزارة السياحة التي استهلكت الملايير لا جدوى منها بالواقع، وسيتم تعويضها بديوان السياحة.

كما أشار أن وزارة السياحة لا طائل منها، لأنها استهلكت الملايير دون جدوى، حيث سيقوم باستبدالها بالمجلس الاعلى للثقافة والفنون والاداب.

كما أكد بخليلي، أنه في حال تربعه على كرسي قصر المرادية، سيقوم بمراجعة البرنامج التربوي، وإبعاده عن الصراعات الاديولوجية.

وأشار أن وزارة الاتصال لا جدوى منها، حيث سيقوم – في حال أصبح رئيسا- بتحويل صلاحياتها الى سلطة الضبط.

أما الجانب الثاني، من برنامجه الانتخابي، قال بخليلي إنه يرتكز على اعادة الثقة بين الانسان وبلده وبناءه، والتركيز على مبدأ التداول على السلطة، بما في ذلك الأحزاب.