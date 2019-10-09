بخليلي يتهم الإدارة بعرقلته في جمع التوقيعات ببعض الولايات

قال الراغب في الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، سليمان بخليلي، إن عراقيل وعوائق إدارية واجهته خلال عملية جمع التوقيعات على الاستمارات.

وأعلن الإعلامي سليمان بخليلي، عبر بيان نشره مساء اليوم الأربعاء، إنه سيعقد ندوة صحافية السبت المقبل للحديث عن تلك العراقيل.

وبدا من خلال بيان بخليلي، واستعماله مصطلحات “عراقيل وعوائق إدارية”، أنه كان يتحدث عن الإدارة ويشير إليها بأصابع الاتهام.

كما سيتطرق بخليلي، في ندوته الصحافية، إلى تفاصيل عملية جمع التوقيعات والحد الذي وصلت عنده، من خلال إجراء تقييم شامل للعملية.

ووعد بيان بخليلي بعرض لمحات عن برنامجه الانتخابي الذي سيدخل به معترك رئاسيات 12 ديسمبر 2019.