بخوش: الجمارك الجزائرية تلتزم بالشفافية وتطوير الجهاز لحماية الاقتصاد الوطني والمواطن

أكد المدير العام للجمارك، عبد الحفيظ بخوش، اليوم السبت، بالعاصمة، أن الجمارك الجزائرية تحتفل بهذا اليوم لتؤكد التزامها الثابت بمبادئ المنظمة العالمية للجمارك وفي طليعتها الشفافية الفاعلية وتسهيل التجارة المشروعة، حيث يتجلى هذا الالتزام في تعزيز آليات العمل الجمركي والسعي الدؤوب لتطوير الجهاز بمختلف مكوناته مؤكدة بذلك على تعزيز شراكاتها مع كافة الهيئات المحلية والدولية بما يدعم دورها المحوري في حماية الاقتصاد الوطني والمواطن وتسهيل انسيابية التجارة الخارجية.

وفي مستهل كلمته، خلال فعاليات إحياء اليوم العالمي للجمارك، بنادي الجيش الوطني ببني مسوس، تقدم المدير العام للجمارك. عبد الحفيظ بخوش، بجزيل الشكر لوزير المالية لعزيز فايد، لإشرافه على افتتاح مراسم هذا الحدث العالمي. وما يرافق هذا الموعد المتجدد عن عزيمة لتعزيز الدور المحوري للجمارك في حماية الاقتصاد الوطني والمواطن.

وقال بخوش “إنّ اليوم العالمي للجمارك الذي نحتفل به كل عام أضحى تاريخا معهودا ومحطة فارقة في تاريخ الجمارك دول العالم. وهو يوافق تاريخ تأسيس المنظمة العالمية للجمارك في 26 جانفي ،1952 تلك الهيئة العالمية التي تساهم بشكل فعال. في التعاون الجمركي بين الدول الأعضاء من خلال تطوير السياسات التي تسهم في تسهيل التجارة العالمية وحماية الأمن الاقتصادي والحد من الأنشطة. غير القانونية لاسيما في السياق العالمي الذي يتطلب مرونة في التحديات الاقتصادية والأمنية المتزايدة.

وواصل ذات المتحدث “اعتمدت المنظمة العالمية للجمارك إحياء اليوم العالمي للجمارك لسنة 2025 شعارا كرس محتواه للتعبير عن التوجه الاستراتيجي للجمارك. في تعزيز آدائها عبر تحقيق التوازن والتوفيق بين التسهيل والرقابة بهدف توفير بيئة آمنة ومستدامة للتجارة العالمية هذا الشعار . تحت عنوان “جمارك تحقق التزاماتها وفي مجالات النجاعة والامان والازدهار”، وإذا كان من المسلم به التأكيد. على الانجازات التي حققتها أجهزة الجمارك. في مختلف دول العالم فانه من الضروري التنويه بما بذلته الجمارك الجزائرية من جهود خلال سنة 2024 لتحقيق هذا التوازن كونها في طليعة الأجهزة الساعية إلى تحقيق هذه الغايات النبيلة”.

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