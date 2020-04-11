بدء الإختبار السريري للقاح كورونا على 60 متطوعا بروسيا

أخبار العالم
  • -
  • 0
بدء الإختبار السريري للقاح كورونا على 60 متطوعا بروسيا
بقلم نادية بن طاهر

كشف المدير العام للمركز العلمي الحكومي الروسي “فيكتور”، إن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، ستجري على 60 متطوعا.

ونقل موقع روسيا اليوم، عن حديث تلفزيوني لذات المسؤول، أن المرحلة الأولى من التجارب السريرية من اختبار اللقاح، سيتم تطبيقها على 60 متطوعا.

وأوضح ذات المتحدث، أنه قد تم بالفعل تشكيل قائمة المتطوعين، وهناك من يرغب باختبار اللقاح على نفسه بين مصممي هذا العقار الطبي لأنهم واثقون من فعاليته وسلامته.

وقال المسؤول الروسي، أن التجارب السريرية ستجري على متطوعين أصحاء وفقا للبروتوكول المعتمد، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون في المشاركة باختبار اللقاح.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=804256

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com