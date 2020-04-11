بدء الإختبار السريري للقاح كورونا على 60 متطوعا بروسيا

كشف المدير العام للمركز العلمي الحكومي الروسي “فيكتور”، إن المرحلة الأولى من التجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، ستجري على 60 متطوعا.

ونقل موقع روسيا اليوم، عن حديث تلفزيوني لذات المسؤول، أن المرحلة الأولى من التجارب السريرية من اختبار اللقاح، سيتم تطبيقها على 60 متطوعا.

وأوضح ذات المتحدث، أنه قد تم بالفعل تشكيل قائمة المتطوعين، وهناك من يرغب باختبار اللقاح على نفسه بين مصممي هذا العقار الطبي لأنهم واثقون من فعاليته وسلامته.

وقال المسؤول الروسي، أن التجارب السريرية ستجري على متطوعين أصحاء وفقا للبروتوكول المعتمد، مشيرا إلى أن هناك الكثير من المواطنين الذين يرغبون في المشاركة باختبار اللقاح.