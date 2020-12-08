بدء حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا في بريطانيا

شرعت السلطات في بريطانيا، اليوم الثلاثاء، في أكبر حملة تطعيمات في تاريخها، بتوزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد.

وحسب موقع “سكاي نيوز عربية”، فإن بريطانيا تستعمل اللقاح الذي أنتجته شركتا “فايزر” الأميركية و”بيونتك” الألمانية.

وباتت بريطانيا أول بلد في العالم يطعم سكانه باللقاح الذي أثبتت التجارب السريرية نجاحه بنسبة تزيد على 90 بالمئة.

وستكون أولوية توزيع اللقاح لنزلاء دور المسنين، وكبار السن فوق الثمانين عاما، والعاملين في الرعاية الصحية الأكثر عرضة للوباء.

واشترت الحكومة البريطانية 40 مليون جرعة تكفي لنحو 20 مليون شخص، لكون اللقاح يعطى على جرعتين تفصل بينهما 3 أسابيع.