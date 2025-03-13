بداري يُسدي أوسمة الاستحقاق لطالبتين جزائريتين في مجالي الطب والرياضة

وأوضح بداري أن هذا التكريم يأتي “تشجيعا لهذه النخبة من الطلبة التي تمثل شباب الجزائر المنتصرة” مؤكدا “استعداد قطاعه لبذل كل الجهود لمرافقة هذه النماذج لترى جهودها النور وتعود بالفائدة على البلاد”.

أشرف أمس وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على إسداء أوسمة الاستحقاق الخاصة بالوزارة. لصاحبة أول براءة اختراع في العلوم الطبية بالجزائر، هبة لعمارة. وللحائزة على أول ميدالية ذهبية للجزائر في الدوري العالمي “سيري أ” الخاصة برياضة الكاراتيه. ريان سكور.

كما أوضح أن الطالبة لعمارة تمكنت من الحصول على براءة اختراع عن مشروعها المتمثل في بنكرياس اصطناعي ذكي، مشيرا إلى أن مصالح قطاعه. “ستعمل على مرافقة وتثمين براءة الاختراع هذه. وتحويلها إلى منتوج قابل للتصنيع والتسويق” الأمر الذي من شأنه “المساهمة في الأمن الصحي للمواطن الجزائري”.

من جهة أخرى، أثنى بداري على تمكن الطالبة سكور من افتكاك أول ميدالية ذهبية للجزائر في الدوري العالمي “سيري أ”، وهو “ما يدعم تمثيل الجزائر في المحافل الدولية واستعادة الأمجاد الرياضية”. مبرزا عزم قطاعه على “مرافقة وتدعيم مسار الطالبة للحصول على المزيد من الميداليات”.

من جهتها, أشادت الطالبة لعمارة. وهي طالبة بالسنة السابعة بكلية الطب, تنشط بحاضنة أعمال جامعة الجزائر 1. بدعم الجهات الرسمية لجهودها. الأمر الذي سيمنحها -كما أكدت-“دفعا أكبر لبذل المزيد في مجال تطوير البحث العلمي”.

بدورها, اعتبرت سكور, الطالبة بكلية الطب, حصولها على الميدالية الذهبية. “خطوة أولى تعتزم أن تتبعها بخطوات لاحقة ضمن مسارها الرياضي كرياضية نخبة في الكاراتيه إلى جانب مسارها الدراسي”.