بداري: 2023 ستكون سنة الرقمنة والذكاء الإصطناعي في الجامعات الجزائرية

أكّد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، أنّ 2023 ستكون سنة الرقمنة والذكاء الاصطناعي والمؤسسات الناشئة في الجامعات الجزائرية.

كما أوضح وزير التعليم العالي، في “فوروم” القناة الإذاعية الثالثة، أنه بموجب الآلية الجديدة “شهادة ستار توب”، تمّ إحصاء 10 آلاف مشروع حاضن. مؤكّدًا العمل على رفع العدد تشجيعًا على إنشاء الطلبة لمؤسساتهم.

وأشار إلى أنّ هذه المشاريع ستصبح مؤسسات ناشئة في الأشهر القادمة. وبالتالي “يصبح خريجو الجامعات مستحدثين لمناصب شغل، مؤكّدًا أنّ الخطوة قيمة مضافة للاقتصاد الوطني”.

وأطلقت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصات إلكترونية من شأنها أن تسهل الحياة اليومية للمواطن.

كما أوضح، وزير التعليم العالي، كمال بداري، أن المنصة الأولى تتعلق بالشكاوى. حيث سيتمكن الجامعيون تقديم شكاويهم الكترونيا دون الحاجة إلى التنقل. وأضاف الوزير، أن المنصة تدخل في إطار القطيعة الرقمية بمجال الحوكمة.

أما المنصة الثالثة، فتتمثل في إطلاق التوقيع والتصديق الالكتروني –يقول وزير التعليم العالي-. مشيرا إلى أن جل مؤسسات التعليم العالي شاركت في هذا الإجراء. مضيفا أنه سيتم إعطاء إشارة الانطلاق للإجراء العملياتي على مستوى القطاعات العمومية.

في حين، تهدف هذه المنصات الرقمية الالكترونية، إلى تحقيق البرامج العملياتية للمخطط الرئيسي الرقمي للقطاع نوفمبر 2022/ ديسمبر 2024.

أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، منصة رقمية خاصة بتعليم اللغة الإنجليزية عن بعد. كما أوضح وزير القطاع، كمال بداري، أن العملية تخص حاليا حوالي 30 ألف أستاذ جامعي.

وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الجزائر تعتبر أول دولة في إفريقيا، التي تمكن الأستاذ الجامعي من المرافقة في مجال تعلم اللغة الانجليزية. وبالتعاون مع الجامعية الأمريكية “MIT” للتكنولوجيات. حيث سيتحصل الأساتذة الجامعيون على مستوى B2 أو C1 طبقا للمعايير الدولية.