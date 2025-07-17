بداوي يدشن منشأتين أمنيتين جديدتين بورقلة

أشرف المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، اليوم الخميس على مراسيم تدشين منشأتين أمنيتين جديدتين بعاصمة ولاية ورقلة، تتمثل في مركز ولائي للمراقبة بواسطة الفيديو ومقر المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة.

ويتشكل المركز الولائي للمراقبة بواسطة الفيديو والكائن بمنطقة التجهيزات العمومية ببلدية ورقلة على مساحة اجمالية قوامها 3.150 متر مربع منها متر 1.484 متر مربع مبنية من ثلاثة طوابق وتضم العديد من القاعات من بينها قاعة تسيير تدفق الفيديو للأنظمة الخارجية وقاعة تسيير الاحداث وقاعة تسيير السيولة المرورية وقاعة تسيير نداءات النجدة عبر الخطوط الخضراء وألو شرطة.

كما تشتمل على قاعة استغلال تسجيلات الفيديو بالإضافة الى قاعة للتكوين تم استحداثها بالمركز المذكور من أجل التكوين التطبيقي لمختلف الرتب للإطلاع على مهام وكيفية استغلال الانظمة والتكنولوجيات الحديثة.

وبهذه المناسبة أشار رئيس أمن ولاية ورقلة، جيلالي طهوري، الى ان هذه المنشأة الجديدة ستساهم في اضفاء المزيد من الفعالية على صعيد أداء مختلف الوحدات والفرق الشرطية العاملة في الميدان في مجال تأمين وحماية المواطن وصون ممتلكاته عبر اقليم عاصمة الولاية .

وبخصوص المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة والتي تقع وسط مدينة ورقلة فإنها تتمثل في منشاة أمنية سابقة استفادت من التهيئة قبل تحويلها الى وظيفتها الامنية الجديدة.

وتتوفر هذه المصلحة من طابقين اثنين و تتربع على مساحة اجمالية تقدر ب 8.032 متر مربع منها 1.525 متر مربع مبنية كما تضم 17 مكتبا الى جانب قاعة للمحاضرات.

ويعد تدشين هذه المصلحة ضمن استراتيجية الامن الوطني للتصدي لشبكات الاجرام المنظم و تعزيز التغطية الامنية وتكثيف جهود التحري والتحقيق في القضايا المعقدة، كما اشار اليه.

وكان المدير العام للأمن الوطني قد أعرب بالمناسبة وخلال تجوله بهذين المرفقين الامنيين عن ارتياحه للتطور المضطرد الذي يعرفه جهاز الأمن الوطني بما يسمح له بتعزيز نشاطه في مجال المحافظة على أمن الاشخاص والممتلكات العامة منها والخاصة. (وأج)