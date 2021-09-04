بداية انتاج اللقاح الروسي المضاد لكورونا في الجزائر خلال الأسابيع القادمة

استمعت الحكومة، اليوم السبت، إلى عرض قدمه وزير الصناعة الصيدلانية عبد الرحمان جمال لطفي بن باحمد، حول مسار إنتاج اللقاح الروسي الـمضاد لكوفيد 19 في الجزائر.

وجاء في بيان اجتماع مجلس الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، وزير الـمالية، أيمن بن عبد الرحمان، انه تم في إطار متابعة مدى تقدم الـمشروع الـمتعلق بإنتاج اللقاح الـمضاد لكوفيد19.

وذلك من طرف الـمجمع العمومي “صيدال”،أين تم تقديم عرض انصب موضوعه على العمليات التي شرع فيها من قبل قطاع الصناعة الصيدلانية من أجل تجسيد هذا الـمشروع.

وأكد وزير القطاع أنه بعد سلسلة من الـمفاوضات التي أجراها مجمع صيدال مع شركائه، والتي توجت بالتوقيع على عقود شراكة قد تم حشد كل الوسائل لإنجاح هذا الـمشروع الذي من المتوقع أن يدخل حيز الإنتاج خلال الأسابيع القادمة.