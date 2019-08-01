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بداية توافد الشخصيات المشاركة في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني

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بداية توافد الشخصيات المشاركة في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني
بقلم شهرزاد مزياني

بدأ، اليوم الخميس، توافد الشخصيات للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس الموريتاني المنتخب محمد ولد الغزواني في التوافد لقصر المؤتمر “المرابطون” شمالي العاصمة نواكشوط.

وبدأت الاستعدادات في العاصمة الموريتانية نواكشوط، لتنصيب الرئيس المنتخب للبلاد محمد ولد الغزواني، اليوم الخميس.

فيما ينتظر أن يصل الرئيس المنتهية ولايته ولد عبد العزيز لاستقبال الرؤساء والوفود الأجنبية المشاركة في الحفل قبل أخذ مقاعدها في القاعة الرئيسية لقصر المؤتمرات.

ومساء أمس الأربعاء وصل قادة 10 دول إفريقية ورؤساء حكومات ووزراء خارجية عدد من الدول الأوروبية والإفريقية والعربية لحضور تنصيب الرئيس المنتخب لموريتانيا.

وقال مصادر محلية، إن قوات من الجيش انتشرت على طول الطريق الرابط بين وسط العاصمة نواكشوط وقصر المؤتمرات الجديد (المرابطون) والذي يحتضن فعاليات  تنصيب ولد الغزواني.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=683092

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