بداية توافد المواطنين إلى قصر الشعب لإلقاء النظرة الأخيرة على جثمان الفريق قايد صالح

بدأ، منذ صبيحة اليوم الثلاثاء، المواطنون بالتوافد إلى مقر قصر الشعب بالعاصمة.

ومن المتواجدين، أمام قصر الشعب، رئيس بلدية الجزائر الوسطى عبد الحكيم بطاش.

ويشهد محيط القصر، تحضيرات على قدم وساق من أجل استقبال جثمان الفقيد الفريق احمد قايد صالح.

ومن المقرر نقل جثمان الفقيد الفريق احمد قايد صالح، لإلقاء النظرة الأخيرة عليه، من قبل مواطنين وكبار الشخصيات.

ويوارى الثرى نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي في جنازة رسمية غدا الأربعاء بمقبرة العالية.

وتوفي أمس الإثنين، الفريق احمد ڨايد صالح عن عمر يناهز 79 سنة، إثر سكتة قلبية.