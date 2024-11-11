بداية توافد لاعبي “الخضر” على سيدي موسى

بدأ لاعبو “الخضر” بالتوافد على مركز سيدي موسى، تحسبا للدخول في تربص ينطلق اليوم ويستمر إلى غاية يوم 17 نوفمبر الجاري، تحسبا لمواجهتي غينيا الاستوائية وليبيريا.

وكان مهاجم كاراباخ الأذربيجاني، ياسين بن زية، أول الوافدين على تربص سيدي موسى. حيث حل خريج مدرسة أولمبيك ليون الفرنسي، صبيحة اليوم، بمطار هواري بومدين بالعاصمة.

ويرتقب أن يخوض المنتخب تحضيراته بالعاصمة، قبل شد الرحال إلى غينيا الاستوائية لمواجهة منتخب هذا الأخير، يوم الخميس 14 نوفمبر الجاري، قبل استقبال ليبيريا. بملعب “حسين آيت أحمد” بتيزي وزو، يوم الأحد، 17 من نفس الشهر.

واستدعى الناخب الوطني، فلاديمير بيتكوفيتش، 26 لاعبا لهذا التربص. يتقدمهم بشير بلومي، الذي ترسم غيابه بسبب الإصابة، فيما لم يتم الإعلان إلى حد كتابة هذه الأسطر عن خليفته.