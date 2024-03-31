 بداية من الموسم المقبل.. كتاب جديد  لتلاميذ الابتدائي

كشف وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، عن الشروع قريبا في توزيع كتاب جديد لتلاميذ التعليم الابتدائي، يخص مادة اللغة الانجليزية. موجه لتلاميذ السنة الخامسة من هذه المرحلة.

وقال الوزير في الكلمة التي القاها بمناسبة زيارته لولاية بومرداس، أن هذا الكتاب. يستفيد منه التلاميذ الذين سينتقلون إلى السنة الخامسة، والذين درسوا اللغة الانجليزية بداية من السنة الثالثة ابتدائي.

وحسب المعلومات المتوفرة فإن منهاج اللغة الإنجليزية في كتاب جديد،أعدته المجموعة المتخصصة للغة الإنجليزية، وصادق عليه المجلس الوطني للبرامج.

ويعتمد هذا المنهاج على المقاربة التواصلية، القائمة على الحوار والاستماع، وتنمية كفاءتي فهم المنطوق، والإنتاج الشفوي إلى جانب تنمية كفاءتي فهم المكتوب والإنتاج الكتابي.

وتتمثل الوسائل التعليمية للغة الانجليزية في كتاب اللغة الانجليزية، الذي تم إعداده لتلاميذ السنة الخامسة، والدليل الديداكتيكي للغة الانجليزية. وهو دليل يساعد الأستاذ على تنفيذ المنهاج وتبسيط المنهجية المعتمدة فيه، ويقدم توجيهات تعليمية حول تنظيم الأنشطة التعليمية للمادة وكيفية انجازها.

وتجدر الإشارةأنه يمكن لمديري المدارس الابتدائية، تحميل مناهج اللغة الانجليزية وكذا الدليل الديداكتيكي. للغة الإنجليزية عبر حساباتهم الخاصة على الأرضية الرقمية لوزارة التربية الوطنية.

هذا ويواصل مفتشي التعليم المتوسط للغة الانجليزية. كل في مقاطعته في مرافقة الأساتذة المكلفين بتدريس هذه المادة في التعليم الإبتدائي ومتابعتهم ميدانيا.