بداية من اليوم.. حجز تصاريح العمرة في رمضان

أعلنت وزارة الحج والعمرة بالسعودية عـن اتاحة حجز تصاريح أداء مناسك العمرة بشهر رمضان المبارك، وذلك عبر تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”. وهذا ابتداء من اليوم 3 شعبان 1443هـ الموافق 6 مارس 2022م.

كما دعت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر جميع مرتادي المسجد الحرام إلى الالتزام بالكمامات أثناء أداء مناسك العمرة. إضافة إلى ضرورة إلغاء التصريح فـي حال رغبـة ضيف الرحمن بتغيير الموعـد، ثم إعادة الحجز حسـب الوقـت الجديد المرغوب به. وذلك لتمكين أكبر عدد من المسلمين لأداء المناسك خلال شهر رمضان المبارك.

في حين، نوهت الوزارة أنه سيتم رفع فترات حجز العمرة خلال اليوم الواحد من 8 إلى 12 فترة. ليتمكن المستفيد من اختيار الوقت المناسب. علما أن حالة الكثافة العددية في الفترات، ستتضح عند تقديم الطلب في «اعتمرنا» و«توكلنا». وذلك بحسب ترمير الألوان الظاهر عند اختيار الفترة المرغوب بها.

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كما نشرت قنوات إخبارية سعودية، مقاطع فيديو وثقت مشاهد لإعادة السجاد للساحات الخارجية بالمسجد الحرام بعد عامين من رفعه بسبب كورونا. ولقطات من صلاة الفجر بعد رفع قيود الجائحة.

كما ظهر في مقطع فيديو، عدد من العمال وهم يحملون السجاد ويقومون بإعادة وضعه على الأرض في الساحات الخارجية للمسجد. إذ أن “شؤون الحرمين” كانت قد أزالت ملصقات التباعد الجسدي من جميع المواقع بالمسجد الحرام استعدادا لصلاة الفجر اليوم الأحد.

ونشرت قناة الاخبارية السعودية، مقاطع فيديو أخرى، وثقت تأدية المصلين لصلاة الفجر، مكتملي الصفوف. وهذا بعد إلغاء التباعد الاجتماعي، وسط أجواء من البهجة.

كما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه تقرر رفع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة كورونا اعتبارا من السبت.

في حين، تقرر “إيقاف تطبيق إجراءات التباعد في المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف والجوامع والمساجد، مع الاستمرار بالإلزام بلبس الكمامة”.