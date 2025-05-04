ڨالمة.. بداية من يوم الأربعاء .. إنطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة بهذه الشروط

أعلنت مصالح ولاية ڨالمة عن إنطلاق عملية بيع الأضاحي المستوردة بداية من يوم الأربعاء 7 ماي 2025 .

وأكدت الولاية انها ستستقبل هذا الأسبوع 2100 رأس غنم من المواشي المستوردة كحصة أولية.

كما تم تحديد سعر الأضحية بـ 40.000 دج وإقتناء الأضحية يكون الزاما عبر التقرب لدى نقطة البيع المعتمدة.

وتم تخصيص 10 نقاط للبيع الموزعة عبر إقليم الولاية. كما سيتم فتح 5 نقاط للبيع كمرحلة أولى بداية من يوم الأربعاء .

كما سيتم فتح نقاط بيع أخرى أمام المواطنين تدريجيا مع إستقبال الحصص الأخرى من المواشي المستوردة.

وتدعو مصالح الولاية المواطنين الراغبين في اقتناء الأضحية المستوردة التقرب من نقاط البيع مرفوقين بـ:

بطاقة إقامة : لإثبات بلدية الإقامة.

بطاقة التعريف البيومترية

الدفتر العائلي: لإثبات مدى تكفله بالأسرة.

وفي ذات السياق، بخصوص إجراءات دفع ثمن الأضحية سيكون في عين المكان سواء عن طريق الدفع الإلكتروني بواسطة البطاقة الذهبية أوالبطاقة البنكية أوالدفع نقدا مباشرة، مع العلم أن استلام الأضحية يكون في نفس اليوم وجويا.