 بدة: “إنتخاب بوشارب رئيسا للبرلمان مؤشر إيجابي في تقلد المسؤوليات الكبرى”

قال وزير العلاقات مع البرلمان محجوب بدة اليوم السبت، إنّ إنتخاب معاذ بوشارب رئيسا للمجلس الشعبي الوطني، مؤشر إيجابي لبعث جيل الإستقلال في تقلد المسؤوليات الكبرى.

وأضاف أن ما حدث بالمجلس الشعبي الوطني أمر عادي وديمقراطي، مشيرا في ذات السياق أن النواب لم يتفقوا مع السعيد بوحجة.

وفي لقاء سياسي مع منتخبين سابقين، كشف الوزير بدة، أن هناك فراغا سياسيا رهيبا سببه الأحزاب السياسية والجمعيات.

ومن الواجب فإن الجمعية التي تشمل الإطارات السابقة ستحاول ملء هذا الفراغ مشيرا في ذات السياق أن الجمعية ما تزال قيد التأسيس.