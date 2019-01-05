بدة: حققنا فوزا باهرا في انتخابات “السينا” فاق كل التوقعات

صرح وزير العلاقات مع البرلمان، محجوب بدة، اليوم السبت، أن حزب جبهة التحرير الوطني، حقق فوزا باهرا، في انتخابات “السينا”، فاق كل التوقعات.

وأورد خلال تجمع المنتخبين السابقين بالبليدة، أن موعد التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة، كان بمثابة اختبار للمنتخبين والمناضلين، الذين أثبتوا تظافرهم، ورسموا مجدا بالانظباط والالتزام.

أن حزب جبهة التحرير الوطني، يعيش تحولات ويحقق انتصارات كبيرة بفضل المناضلين.

وقال إن فضاء جمعية المنتخبين السابقين الفتية، بات يلقى الإعجاب والثناء، ويشهد إقبالا متزايدا من المناضلين والمحبين.

وأشار أن المنتخبين السابقين، هم الأجدر بشرح برنامج الرئيس، والإنجازات المحققة في الميدان.

كما جدد التزامه بدعم منسق الهيئة التنفيذية، لحزب الأفلان، معاذ بوشارب.

من جانب آخر، دعا بدة، الجميع إلى التعاون من أجل مصلحة الوطن، لان الوطن يحتاج الجميع.

وأضاف أن مناضلي الأفلان ومحبيه هم من مدرسة الوفاء للرجال، وليسوا من المشككين أو المتربصين.

ودعا في الأخير، وزير العلاقات مع البرلمان، من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للاستمرار من أجل الجزائر.