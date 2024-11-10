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الرياضة

بدران في تشكيلة الأسبوع للدوري السعودي

بقلم محمد لمين صحراوي
بدران في تشكيلة الأسبوع للدوري السعودي
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اختير المدافع الدولي الجزائري، ولاعب نادي ضمك السعودي، عبد القادر بدران، في تشكيلة الأسبوع لدوري “روشن” السعودي.

وكشف موقع “سوفاسكور”، اليوم الأحد، عن التشكيلة المثالية الخاصة، بالجولة الـ 10، التي اختتمت أمس، وعرفت التشكيلة تواجد بدران.

ومنحت المصدر ذاته، المختص في الأرقام والاحصائيات، مدافع “الخضر” تقييم 7.5/10، بعد المستويات الكبيرة التي قدمها في انتصار ضمك، على المضيف الوحدة، بنتيجة 2/3.

للإشارة فإن بدران، لم يسجل حضوره في المنتخب الوطني، لخيارات فنية. منذ تربص سبتمبر 2022، ومشاركته بديلا لـ 5 دقائق. في اللقاء الودي الذي فاز به “الخضر” على منتخب غينيا، بهدف من دون مقابل.

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