بدر العيدودي: شقيقة الملك ومستشاره وفوزي لقجع متورطون في تهريب المخدرات

تحدث بدر العيدودي، الإعلامي والناشط المغربي المقيم بإسبانيا، عن قضية اسكوبار الصحراء، حيث كشف عن المتورطين في هذه القضية التي خرجت للعلن سنة 2019.

وفي حوار خص به تلفزيون النهار، أوضح الإعلامي المغربي أن قضية ” اسكوبار الصحراء” متورطة فيها شخصيات مغربية نافذة، أسماء وازنة وثقيلة من داخل القصر الملكي.

وكشف في السياق ذاته، أن “شقيقة الملك ومستشاره فؤاد عالي الهمة ورئيس الجامعة المغربية فوزي لقجع متورطون في قضايا تهريب المخدرات بالمغرب”.

كما “تورط في قضية اسكوبار الصحراء أيضا عدد كبير من سفراء المغرب.” يضيف ذات المتحدث.

وأضاف بد العيدودي قائلا:”مصادر من داخل أجهزة الأمن المغربية كشفت لنا تورط أكثر من 247 مسؤول وعنصر من العائلة الحاكمة في ملفات المخدرات.”

وختم الناشط السياسي والإعلامي المغربي بدر العيدودي، بالقول إلى أنه سيتم الكشف عن جميع أسماء المتورطين في الوقت المناسب.”