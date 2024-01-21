بدر العيدودي: نظام المخزن والإمارات والصهاينة يحاولون تنفيذ أجندة في إفريقيا باستقطاب دول الساحل

قال الناشط السياسي والإعلامي المغربي بدر العيدودي، إن نظام المخزن يحاول التمدد في منطقة الساحل والصحراء من خلال دعم الانقلابات.

وأضاف في حوار خص به تلفزيون النهار، أن نظام المخزن والإمارات والصهاينة يحاولون تنفيذ أجندة في إفريقيا باستقطاب دول الساحل.

وواصل الإعلامي المغربي: “يجب الوقوف ضد نظام المخزن لأنه يحاول تنفيذ أجندات صهيونية في المنطقة.”

وحتم قائلا:” نظام المخزن يحاول تجنيد نخب سياسية في شمال إفريقيا لتنفيذ أجنداته الصهيونية.”