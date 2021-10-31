بدون الجوية الجزائرية.. مطار فرنسي مهدد بالغلق

يلاحق مطار “لورين” الفرنسي تهديدا بالغلق، بسبب نقص الطائرات، مما يدفع سكان المنطقة إلى السفر عبر المطارات الأخرى. بالرغم من أن له محطة حديثة ومريحة، ومدرج يزيد عن 3000 متر، ومع ذلك فهو اليوم في خطر كبير.

ولمطار “لورين” جدول رحلات سيء للغاية بـ 15 رحلة أسبوعيا. ويعتمد الجزء الأكبر من نشاط مطار لورين على شركة “TwinJet” وهي شركة من شركات النقل الصغيرة. ويقدم عدد قليل من الرحلات الأسبوعية ذهابًا وإيابًا إلى مارسيليا وتولوز وليون. بالإضافة إلى ذلك ، هناك شركة أخرى “TUI Fly”، مع خطين في الأسبوع إلى الدار البيضاء بالمغرب.

وذكرت صحيفة “L’Est Républicain”، أن مستقبل مطار لورين بأكمله يعتمد على عودة شركته الرئيسية “Air Algérie“التي تقترح نهضة المطار. وتعاون يمكن استئنافه في جانفي 2022 ، شريطة أن تقوم الجزائر بتسوية علاقاتها مع فرنسا. بالإضافة إلى تحسن الوضعية الوبائية والإنخفاض في الإصابات بفيروسكورونا.

وتشغل الخطوط الجوية الجزائرية حاليًا 24 رحلة ذهابًا وإيابًا مع فرنسا. منها 23 رحلة مع باريس بمطاري”أورلي ورويسي” وواحدة فقط مع مرسيليا. أي بمجموع 48 رحلة أسبوعية مرخصة بين فرنسا والجزائر منذ 28 أوت كجزء من إعادة فتح حركة المرور المعلقة بسبب الأزمة الصحية العالمية.

ويسجل “لورين” حضورًا قدره 38 ألف مسافر في عام 2020 ، ويقترب من 20 ألفًا في عام 2021. وشهد المطار انخفاضًا في ميزانيته بمقدار النصف،أي من 10 إلى 5 ملايين يورو.

وحسب ذات الصحيفة، فيأمل القائمون على المطار الحصول على الدعم المالي من المجتمعات المحلية الأخرى.

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