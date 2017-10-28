بدوي: أمن واستقرار المواطن خط أحمر

أكد وزير الداخلية، نور الدين بدوي، هذا السبت، بالعاصمة أن الدولة رصدت كل الإمكانيات والوسائل للحفاظ على مكسب الأمن والاستقرار.

وأوضح بدوي أنّ “مكسب الأمن والاستقرار المحقق بفضل ميثاق السلم والمصالحة يعد بمثابة خط أحمر لن يسمح لأي كان تجاوزه”.

وأضاف وزير الداخلية، أنّ “تعداد الشرطة الجزائرية في المستوى المطلوب للحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية المواطن وممتلكاته”.

مبرزا أنّ “الحفاظ على الأمن مسؤولية الجميع” وأنّه “سيتم قريبا تدعيم العديد من البلديات بمنشآت أمنية جديدة”.

وأضاف في ذات السياق، أنّ الشعب الجزائري”أقوى من كل الأزمات والصعاب”، وأنّه”لن يسمح لأي كان أن يمس بوحدة البلاد واستقرارها”.