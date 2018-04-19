بدوي: إستخدام دعائم تكنولوجية للحد من خسائر الحرائق

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أنه تم إعداد خطّة عمل متكاملة تتضمّن استخدام دعائم تكنولوجية للحدّ من خسائر الحرائق.

أمّا بخصوص صائفة 2018، فسيتم إعتماد نظام معلوماتي لتسيير و متابعة مخططات الإسعاف و التّدخل على المستوى الوطني.

بالإضافة إلى نظام لتسيير مخزونات النجدة، قاعدة وطنية للمعطيات المتعلقة بالكوارث الطبيعية.

مشيرا إلى أن المواطنين المتضرّرين من حرائق الغابات الّتي مسّت 38 ولاية سنة 2017 قد عوّضوا.

بتعليمات من رئيس الجمهوريّة، سواء تعلّق الأمر بالخسائر في العقار السكني أو بالخسائر في الأشجار، أو الثّروة الحيوانيّة والعتاد الفلاحي.