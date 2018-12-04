بدوي: الإدارات المحلية إستفادت من التجربة الصينية في التكوين

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إنّ المنتدى ينظم بالتعاون بين وزارة الداخلية وأكاديمية الصين الوطنية للحوكمة.

مشيرا خلال إنطلاق أشغال المنتدى الدولي حول تعزيز قدرات الحكامة اليوم الثلاثاء، أن المنتدى جاء لتنفيذ البرنامج المشترك.

بين وزارة الداخلية والجماعات المحلية وأكاديمية الصين الوطنية خلال 3 سنوات الفارطة

مؤكدا أن نوعية التكوين استفادت منه الادارات والتبعة للمركزية والمحليين من خبرات ومهارات التجربة الصينية

كما تم تطبيق البرنامج الخاص للتعاون والجودة العالية التي يحظى بها المشاركون.