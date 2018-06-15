بدوي: الجزائر تعمل على تكريس الأمن والإستقرار

قال وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، إنّ السلطات تعمل جاهدة على تكريس القيم الضرورية وعلى رأسها الأمن والاستقرار.

ووجّه نور الدين بدوي خلال إشرافه على توزيع الهدايا على المرضى بمستشفى بئر طرارية بالعاصمة، شكره لمصالح الأمن.

الذين يسهرون ليلا ونهارا لتنعم بلادنا بالأمن والاستقرار، خاصة أفراد الجيش الوطني الشعبي.

وأضاف بدوي أن السلطات تعمل على تجسيد القيم التضامنية التي كرسها رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والتي تهدف إلى التكفل ببعضنا البعض.

كما وجه تحية خالصة لكل المسؤولين على المستوى المحلي الذين سهرو خلال شهر رمضان على خدمة المواطنين.