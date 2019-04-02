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بدوي: “المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر تتطلب ضمان سيرورة المصالح والمؤسسات”

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بدوي: “المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر تتطلب ضمان سيرورة المصالح والمؤسسات”
بقلم أمينة داودي

قال الوزير الأول نور الدين بدوي، إنّ المرحلة الحساسة التي تمر بها الجزائر تتطلب الوقوف كرجل واحد لسيرورة المصالح والمؤسسات.

جاء هذا خلال مراسم تنصيب صلاح الدين دحمون وزيرا للداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مضيفا أن “مهمتنا الأساسية في هذه المرحلة التاريخية هي خدمة المواطن الذي كان دائما في قلب كل المشاريع”.
ونوّه بدوي بقوة الشعب الجزائري في الحفاظ على المكاسب والمؤسسات والروح التكاملية بينه وبين مؤسسات الدولة.

مضيفا أن البلاد مقبلة على مواعيد هامة تهم المواطن على غرار الامتحانات الدراسية الوطنية.

مشددا على ضرورة مواصلة نفس الجهد والعزيمة للوصول إلى جزائر جديدة تلبي الطموحات التي عبر عنها الشعب الجزائري.


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