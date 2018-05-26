بدوي : الوثائق الإلكترونية مكلّفة..وسعرها في الجزائر أقل مقارنة بالدول الأخرى

قال وزير الداخلية نور الدين بدوي،اليوم السبت،الوثائق الإلكترونية مكلفة وسعرها في الجزائر أقل مقارنة بالدول الأخرى.

مشيرا الى أن التكلفة التي لا تزال في إطار المناقشة.

وأشار الوزير اليوم خلال ندوة صحفية نشطها مناصفة مع وزير الفلاحة عبد القادر بوعزقي.

على هامش إنطلاق الاجتماع التحضيري للوقاية ومكافحة حرائق الغابات،اليوم السبت بقصر المؤتمرات في العاصمة.

إلى أن بطاقة التعريف وجواز السفر البيومتريين سيكون بمقابل مالي،مشيرا الى أن الجزائر ليست البلد الوحيد التي فرضت تكلفة لإستخراج الوثائق الإلكترونية.

وفي هذا السياق أعطى الوزير مثالا بفرنس االتي تبلغ قيمة استخراج بطاقة التعريف بها الـ 33 أورو.