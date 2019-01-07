بدوي: الولايات المنتدبة ستصبح ولايات بصلاحيات كاملة

جدد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتزامه بترقية الولايات المنتدبة في الهضاب العليا والجنوب.

وقال بدوي خلال اليوم الثالث من الزيارة التي قادته إلى ولاية تمنراست، إن تعليمات الرئيس صارمة، والدولة لن تتخل عن تعليمات رئيس الجمهورية.

وأضاف وزير الداخلية “أقول للمواطنين الطموحين في الهضاب العليا، إن الدولة لن تتخل عن تعليمات الرئيس وستستحدث ولايات منتدبة بالهضاب العليا.

وأضاف بدوي مخاطبا مواطني المنطقة “علينا أن نصون ما حققناه، وطوبى لمن شمر على ساعديه”.

وقال الوزير متعجبا “بعد سنتين من إقرار الولايات المنتدبة، لا يزال المواطن يتنقل إلى الولاية، وهذا يدفعنا للتدخل”.

حيث أكد بدوي على تعزيز الولايات المنتدبة ببرامج لتهيئتها، حتى تصبح كاملة الصلاحيات، مجددا تعهد الرئيس بترقية الولايات المنتدبة حتى تصبح ولايات.

وقال بدوي مخاطبا المجتمع المدني وأعيان المنطقة، “سنرفع تقريرا لرئيس الجمهورية عبد العيز بوتفليقة حول الولايات المنتدبة”.