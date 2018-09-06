بدوي: توزيع 2000 حافلة للنقل المدرسي إلى غاية نهاية السنة

أفاد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أن الحكومة وفرت جميع الظروف الظرورية لإنجاح الموسم الدراسي.

مفيدا خلال إشرافه رفقة وزيرة التربية على عملية توزيع حافلات النقل المدرسي أنه تم الإنطلاق في توزيع 741 حافلة للنقل المدرسي هذا الشهر.

بالإضافة إلى توزيع 539 حافلة للنقل المدرسي كمرحلة ثانية في شهر أكتوبر، و 420 حافلة في شهر نوفمبر.

وستتختم السنة بالإنتهاء من المرحلة الأولى بتوزيع 300 حافلة للنقل المدرسي في شهر ديسمبر المقبل.

أما السنة المقبلة فستكون هنالك مرحلة ثانية في توزيع حافلات النقل المدرسي بتوزيع 1500 حافلة.

للإشارة فقد وفرت وزارة الداخلية أكثر من 12 ألف حافلة على مستوى بلديات التراب الوطني.

وأشار الوزير، إلى أن النقل المدرسي هو إستراتيجية وطنية تعمل الحكومة على تشييدها تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية.

وهي دعم قوي وكبير لتوفير الظروف الملائمة لتمدرس التلاميذ خاصة في المناطق البعيدة والنائية للوصول إلى الرقي والنجاح.