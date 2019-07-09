بدوي : “حفتر لايساوي شيئا أمام عظمة ليبيا إقليميا ودوليا “

قال الوزير الأول نور الدين بدوي، :” إنّ اللواء المتقاعد الليبي خليفة حفتر لايمثل شيئا أمام قداسة وعظمة ليبيا وأهميتها إقليميا ودوليا، حسبما نقلته “قناة الجزيرة “.

وتطرق بدوي للوضع الليبي، حسب ذات الموقع ، خلال لقائه مع وزير داخلية حكومة الوفاق الوطني فتحي باشاغا، بالجزائر،الأمم المتحدة،

داعيا بإصدار بيان بشأن الظرف الحالي، الذي تمر به ليبيا جراء محاولة حفتر السيطرة على العاصمة طرابلس.

كما أكّد بدوي، استعداد الجزائر للمساهمة في انجاح الحوار الليبي، مشيرا انه هناك امتعاض من القادة الأفارقة بشأن الوضع الحالي في ليبيا.

وشدّد الوزير الأول ، على ضرورة أن يتكلم رئيس الاتحاد الإفريقي عن الدول، التي تزعزع الاستقرار في ليبيا ويسميها بأسمائها .