أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي، أن لقاء ولاة الجمهورية بنظرائهم الفرنسيين، هدفه توسيع شراكة دائمة.

كما أنه مسعى للتقارب بين المسؤولين عبر الأقاليم بين البلدين، الذي يرسخ لمبدأ اللامركزية، كما أنه جسرا لتبادل الخبرات.

مشيرا، أن العلاقة التاريخية التي تربط البلدين، وأوجه التشابه سمح في عديد من المجالات على التسيير الشأن المحلي، والتقارب.

وأوضح الوزير في كلمة ألقاها خلال إجتماع اليوم، أن اللقاء يشكل إطارا أنسب لتحقيق التعاون الحقيقي بين البلدين.

وأضاف الوزير، أنه تجسيدا لما رسمه رئيسي البلدين الجزائري والفرنسي في جميع المستويات، وتعزز خلال الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين.

وأكد بدوي أن اللقاء سيمكن من توسيع التعاون والتبادل، الذي من شأنه أن يسمح ببلوغ هدف المنشود.

والممثل في وضع أسس شراكة إستراتيجية دائمة تكون في مستوى طموح البلدين.

وتابع بدوي أن وتوطيد العلاقات على المستوى الداخلي بفضل روح التعاون أصبح تقليدا تعمل البلدين على توسيعه عبر السنوات.

مشيرا إلى أن البلدين قطعا أشواطا في شتى المجالات، وأنه يبقى الآن توسيع ميكانيزمات التشاور والدائم لتسريع في وتيرة الشراكة